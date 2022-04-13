Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü - Son Dakika
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Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

13.04.2022 23:20
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Alanyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Alanyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Akdeniz derbisi hazırlıklarına dün başlayan turuncu-yeşilli ekip teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde akşam idmanıyla sürdürdü. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA

Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü - Son Dakika


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