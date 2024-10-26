Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?