Alanyaspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.
Alanyaspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
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