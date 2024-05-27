Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Zorlu Süreçler Yaşadık Ama Ligde İyi Bir Yerde Bitirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Zorlu Süreçler Yaşadık Ama Ligde İyi Bir Yerde Bitirdik

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Zorlu Süreçler Yaşadık Ama Ligde İyi Bir Yerde Bitirdik

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon değerlendirmesi yaparak, futbolcuların özverisi, teknik heyetin çalışması ve yönetimin gayretleriyle ligi iyi bir yerde bitirdiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, zorlu süreçler yaşadıklarını ve bazı şanssız maçlar kaybettiklerini belirtti. Ayrıca, kulübe yönetimsel eleştiriler yapıldığını ve kongre kararı aldıklarını ifade ederek, göreve talip olanlara devretmeye hazır olduklarını söyledi. Transfer çalışmaları hakkında ise henüz resmi bir teklif almadıklarını belirtti.

27.05.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon değerlendirmesinde bulunarak, "Çok zor günler geçirdik. Dünyanın en zor işi futbol kulübü yönetmektir. Zorlu süreç yaşadık ama futbolcularımızın özverisiyle, teknik heyetimizin çalışmasıyla, yönetimimizin gayretleriyle ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Ter döken, karakter gösteren tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyerek sezon değerlendirmesi yaptı. Başkan Çavuşoğlu, Ömer Erdoğan ile başlayan sezonun Fatih Tekke ile bittiğini belirterek, Tekke ve ekibine teşekkür etti. Zorlu süreçler yaşadıklarını ama futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin özverisiyle ligi çok iyi bir yerde bitirdiklerini ifade den Başkan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un bütün yöneticilerinin, benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum, emekleri çok büyük. Ömer Erdoğan ile başlayan sezonun devamında Fatih Tekke ile ligi bitirdik. Fatih Tekke başta olmak üzere bütün ekibine şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Çok zor günler geçirdik. Dünyanın en zor işi futbol kulübü yönetmektir. Zorlu süreç yaşadık ama futbolcularımızın özverisiyle, teknik heyetimizin çalışmasıyla, yönetimimizin gayretleriyle ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Ter döken, karakter gösteren tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Büyük bir aileyiz. Bunu hep birlikte göstermiş olduk. Ligi daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Bazı şanssızlıklar oldu. Son 3 maçta, farklı galip gelebilecekken berabere bitirdik. Ondan önce de şanssız maçlarımız var. Neredeyse Avrupa kupalarına katılma şansımız olabilirdi. Çok şanssız maçlar kaybettik. Futbolun içerisinde bunlar var, olacaktır. Alanyaspor'un Süper Lig'de 8. yılı bitti. İnşallah önümüzde daha nice 8 seneler devam eder" dedi.

"Aday olun ekip çıkarın, görevi size devredelim"

Kendilerine yönetimsel olarak yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Çavuşoğlu, kongre kararı aldıklarını ve göreve talip olan varsa devredeceklerini belirterek, "Özellikle ilçe takımı olarak süper ligde kalmak, ayakta kalmak kolay bir iş değil. Burada kulübü idare etmenin ne kadar zor olduğunu özellikle yakın yönetim arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama maalesef bunu bilmeyen çok var. Belli olumsuzluklarda kongre kararı alınsın. Yönetimi, şahsımı eleştirenler oldu. Geçen sene genel kurul kararı aldım. Kongre kararı al diyenler deredeydi? Bir senedir Alanyaspor'u küme düşüyorsunuz. Ama çok şükür 8. yılı süper ligde bitirdik. Bu yıl yine kongre kararı aldık. Bu kulüp bu imkanlarla nasıl idare ediliyor diye hiç düşündünüz mü? Genel kurul kararı aldık, hodri meydan. Aday olun ekip çıkarın, görevi size devredelim. Alanyaspor kulübü burada. Ben 13 yıldır başkanım. Benim cefakar yönetim kurulu arkadaşlarımız 13 yıldır bu kulübe hizmet ediyoruz, zamanımızı veriyoruz, paramızı veriyoruz. Sağlığımızdan işimizden oluyoruz. Bunları hiç düşünüyor musunuz? Alanyaspor'un bugün sabit gelir kaynaklarından elde edilen gelir 10 milyon lirayı geçmiyor. Bir tane futbolcu parası eder. Alanya'da siz konuşmayabilirsiniz ama dünyanın her yerinde Alanyaspor'un bir saygınlığı var. Yönetilişinin bir saygınlığı var. Bu şartlar altında kimse bizden hesap soramaz sportif açıdan. Bizim nereden aldığımızı nereye verdiğimizi herkes biliyor" diye konuştu.

"Kulübüme ve şahsıma şu ana kadar hiçbir futbolcu için resmi bir teklif gelmedi"

Fatih Tekke ile yeni sezon için görüşmelerin devam ettiğini de ifade eden Başkan Çavuşoğlu, transfer çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

"Fatih Tekke ile görüşmelerimiz oluyor. Fatih hocamla çalışmayı çok istiyoruz tekrar. Hiçbir kulüp başkanı ben de dahil olmak üzere hiçbir oyuncu için görüşmemiz olmadı. Kulübüme ve şahsıma şu ana kadar hiçbir futbolcu için resmi bir teklif gelmedi. Bundan sonra oyuncularımıza talip olan varsa gelen teklifleri hem kulüp hem futbolcumuz açısından değerlendirmeye açığız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Zorlu Süreçler Yaşadık Ama Ligde İyi Bir Yerde Bitirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 21:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Zorlu Süreçler Yaşadık Ama Ligde İyi Bir Yerde Bitirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement