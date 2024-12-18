Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda futbolcular yenileme ve toparlanma çalışması yaptı.

Futbolcular toplu halde koşuyla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.