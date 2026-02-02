Alanyaspor\'da ayrılık! Ogundu\'nun yeni adresi Bundesliga

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu ile yollarını resmen ayırdı.
Corendon Alanyaspor, Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu. Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
2025/26 sezonu başında Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor kadrosuna katılan genç oyuncu, Antalya ekibiyle çıktığı 20 maçta 3 gol kaydetti.
