Alanyaspor'dan Trabzonspor'a Galibiyet - Son Dakika
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Alanyaspor'dan Trabzonspor'a Galibiyet

Alanyaspor\'dan Trabzonspor\'a Galibiyet

Sami Uğurlu, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maç sonrası dersler çıkardıklarını belirtti.

30.11.2024 23:48
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Galibiyet sevindirici ancak alınacak dersler ve düzeltmemiz gereken noktalar var." dedi.

Uğurlu, riskli oyunu sevdiklerini ve futbolcu kadrosunun da buna uygun olduğunu düşündüklerini anlatarak "Önde baskı yapmayı ve geçiş oyunu oynamayı tercih ettik ancak bunun doğal olarak bazı riskleri vardı. Trabzonspor'un geçişlerde etkili olduğunu gördük ve maçın ilk 15 dakikasından sonra oyunun dengesini kurmayı başardık. Yediğimiz gol sonrası bu dengeyi daha hızlı sağlamamız gerekiyordu. Burada biraz zaman kaybettik. İlk yarının sonlarına doğru oyun daha dengeli geçti." diye konuştu.

Augusto'nun golünün ardından yaklaşık 20 dakikalık bir süreçte maçı 3-4 farklı bir skora taşıyacak pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade eden Uğurlu, 10 kişi kalmalarının morallerini olumsuz etkilediğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Skor üstünlüğünü koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya çekilmemize neden oldu. Böyle bir takıma karşı doğal olarak baskı yedik, ancak kazandığımız toplarla geçiş oyunlarını tekrar denedik. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar 10 dakikalık uzatma dahil, büyük bir özveriyle oynadılar. Çok istediler, coşkulu ve mücadeleci bir oyun sergilediler. Başarı sadece bizimle gelmiş değil. Fatih Tekke'nin de bu takımda büyük emekleri var. Ben bu takıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bizim oyun sistemimize uygun olduğunu düşünüyorum. Galibiyet sevindirici, ancak alınacak dersler ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Daha yukarılara çıkmamız için eksiklerimizi giderip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan Trabzonspor'a Galibiyet - Son Dakika

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