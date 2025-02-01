Alanyaspor, Enes Keskin'i Transfer Etti - Son Dakika
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Alanyaspor, Enes Keskin'i Transfer Etti

Alanyaspor, Enes Keskin\'i Transfer Etti

Corendon Alanyaspor, Pendikspor'dan Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

01.02.2025 12:52
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Corendon Alanyaspor, Pendikspor'da forma giyen 23 yaşındaki Enes Keskin'i renklerine bağladı.

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek adına Pendikspor'da forma giyen Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Pendikspor'da 18 kez forma şansı bulan Enes Keskin, 9 kez ilk 11'de görev aldı. Enes Keskin, Pendikspor'un dışında Iğdır FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Diyarbekirspor formaları da giydi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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