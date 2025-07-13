Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaklaşık 2 saat süren idmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Alanyaspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Erzurum'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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