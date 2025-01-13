Alanyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, 1-1 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antreman'da oyuncular iki grup halinde çalışma gerçekleştirdi. Sivaspor mücadelesinde 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından antremanı koşu yaparak tamamladılar. - ANTALYA