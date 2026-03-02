Alanyaspor Galatasaray\'a Hazır

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını noktaladı. Antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, idmanı taktik organizasyonlarla tamamladı. - ANTALYA
