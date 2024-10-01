Alanyaspor, Galatasaray\'a Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmanın ardından dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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