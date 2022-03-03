Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika
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Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı

03.03.2022 23:19

Bugün oynanan Alanyaspor ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Gaziantep FK 2-1 mağlup oldu. Böylece Alanyaspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde olmaya hak kazandı. Akdeniz ekibinin yarı finaldeki rakibi Sivasspor oldu.

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma devrelerinde ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

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Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 90+1. dakikada Djilobodji'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Alanyaspor, Gaziantep FK'yi kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi ve Sivasspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Trabzonspor-Kayserispor
  • Alanyaspor-Sivasspor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale... Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika
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