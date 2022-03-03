Alanyaspor ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma devrelerinde ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 90+1. dakikada Djilobodji'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Alanyaspor, Gaziantep FK'yi kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi ve Sivasspor'un rakibi oldu.
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle:
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika