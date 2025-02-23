Alanyaspor, Geriden Gelerek Adana Demirspor'u Yendi

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(ANKARA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında, Alanyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Adana Demirspor maçını 3-2 kazandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor sahasında, ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'la karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti.

Adana Demirspor karşılaşmanın ilk yarısını Yusuf Barası'nın 33'üncü ve 37'nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 63'üncü dakikada Adana Demirsporlu Ardan Okan Kurtulan kendi kalesine gol attı. 68'inci dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan ve 90'ıncı dakikada Yufus Özdemir'in attığı golle Alanyaspor maçı 3-2 kazandı.