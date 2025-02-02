Alanyaspor İlk Yarıda Önde

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Cem Özbay, Gökmen Baltacı,
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk. 23 Ogün Bayrak), Nielsen, Djalma, Morishi, Victor Hugo, Tijanic, Juan, Romulo
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Enes Keskin, Hadergjonaj, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Cordova, Hwang, Yusuf Özdemir
Gol: Dk. 45 Lima (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 29 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maç öncesi hayatını kaybeden eski milli oyuncu Ogün Altıparmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bunuldu.
5. dakikada da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içeriside buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altıpas içerisinde yaptığı vuruşta top sol üstten dışarı gitti.
18. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun posizyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak, sol direğin yanından dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan korner atışında Heliton ile yükselen Cordova'nın eline topun çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.
45. dakikada soldan Balkovec'in kullandığı kornerde kale sahası önünde Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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