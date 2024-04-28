Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Alanyaspor, İstanbulspor\'u 6-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Oğuz Aydın 2 gol atarken, Janvier, Balkovec, Ahmed Hassan da gol atan diğer isimler oldu.

28.04.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sambissa'nın kale sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

55. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Alp topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

67. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında kale sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top direkten döndü.

87. dakikada Özcan'ın sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Emir Kaan'ın ceza sahası içinden şutunu Ertuğrul kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Oğuz Aydın, kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Fatih Aksoy dk. 46), Aliti, Balkovec, Richard (Fer dk. 59), Janvier (Novais dk. 59), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 76, Yusuf Özdemir (Sisto dk. 68), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Augusto, Anderson, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

İstanbulspor: Alp Arda (Murat Eser dk. 73), Sambissa (Baran Vardar dk. 73), Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan (Demir Mermerci dk. 85), Ali Yaşar, Mamadou (Traore dk. 73), Vefa Temel (Özcan Şahan dk. 73), Duhaney, Jachson, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Emir Vuruşaner, Yasin Polat, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Oğuz Aydın (dk. 2 ve 90+2), Janvier (dk. 8 ve 28), Balkovec (dk. 55), Ahmed Hassan (dk. 68) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Ahmed Hassan, Oğuz Aydın, Trendyol, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement