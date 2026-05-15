Alanyaspor, Karagümrük Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, saat 17.00'de başlayacak.