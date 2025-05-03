Stat: Gain Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Dk. 46 Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 80 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz (Dk. 81 Uzodimma), Cardoso (Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha Sarıarslan (Dk. 68 Mane)
Goller: Dk. 30 Attamah (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 52 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Kartal Yılmaz, Dk. 68 Hosseini, Dk. 90+1 Karimi (Bellona Kayserispor), Dk. 72 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Carole'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
71. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayının gerisinde topla buluşan Janvier'in şutunda, Cordova'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt güçlükle önledi.
75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun çaprazdan vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bacaklarının arasından geçerek direğin yanından az farkla auta çıktı.
79. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta içeri sokulan Cardoso'nun vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor'dan Balkovec meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor - Kayserispor: 1-1 - Son Dakika
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