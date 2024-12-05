Alanyaspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Fethiyespor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise pas ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.