Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi

09.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası üzerinde topu İbrahim Kaya'ya aktardı. Kaya'nın sert vuruşunda top fileler ile buluştu. 3-1

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Benes'in şutu üstten auta çıktı.

70. dakikada serbest vuruşta kazanan Kayserispor'da topun başına Cardosa geçti. Cardosa'nın ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Tuci'nin kafa vuruşu kaleci Victor'da kaldı.

74. dakikada orta sahada topla buluşan Hadergjonaj ceza sahası içine kadar topu sürdü. Ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Bilal Bayazıt son anda golü engelledi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (İzzet Çelik dk. 78), Enes Keskin (Baran Moğultay dk.88), Hwang (Güven Yalçın dk.78), İbrahim Kaya (Hagi dk.71), Meschack (Efecan Karaca dk. 87)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Buluthan Bulut

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz(Görkem Sağlam dk. 64), Benes, Ramazan Civelek (Mendes dk.55), Furkan Soyalp (Chalov dk.55), Cardoso, Tuci (Makorov dk. 80)

Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mather, Burak Kapacak, Mane, Brenet

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40), İbrahim Kaya (dk. 61) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Janvier, Makouta (Alanyaspor), Ramazan Civelek, Semih Güler (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar

22:31
Bomba iddia: Sergen Yalçın istifa etti
Bomba iddia: Sergen Yalçın istifa etti
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.