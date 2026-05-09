Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası üzerinde topu İbrahim Kaya'ya aktardı. Kaya'nın sert vuruşunda top fileler ile buluştu. 3-1
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Benes'in şutu üstten auta çıktı.
70. dakikada serbest vuruşta kazanan Kayserispor'da topun başına Cardosa geçti. Cardosa'nın ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Tuci'nin kafa vuruşu kaleci Victor'da kaldı.
74. dakikada orta sahada topla buluşan Hadergjonaj ceza sahası içine kadar topu sürdü. Ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Bilal Bayazıt son anda golü engelledi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (İzzet Çelik dk. 78), Enes Keskin (Baran Moğultay dk.88), Hwang (Güven Yalçın dk.78), İbrahim Kaya (Hagi dk.71), Meschack (Efecan Karaca dk. 87)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Buluthan Bulut
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz(Görkem Sağlam dk. 64), Benes, Ramazan Civelek (Mendes dk.55), Furkan Soyalp (Chalov dk.55), Cardoso, Tuci (Makorov dk. 80)
Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mather, Burak Kapacak, Mane, Brenet
Teknik Direktör: Erling Moe
Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40), İbrahim Kaya (dk. 61) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Janvier, Makouta (Alanyaspor), Ramazan Civelek, Semih Güler (Kayserispor) - ANTALYA
