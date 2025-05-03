Alanyaspor, Kayserispor\'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakika Kayserisporlu oyuncu Carole, kalecisine dönmek isterken top kısa düştü. Araya giren Janvier kaleci Bilal ile karşı karşıya kalırken, Bilal gole izin vermedi.
30. dakikada sağ kanattan Cordova'nın ceza sahası içine ortasına ters vuruş yapan Attamah topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Nicolas Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang, Sporar
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Yusuf Can Kandemir, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Julian Jeanvier, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Yılmaz, Cardoso, Talha Sarıarslan
Yedekler: Onurcan Piri, Bourabia, Mehmet Eray Özbek, Uzodimma, Mane, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Gol: Attamah (dk. 30 k.k) (Alanyaspor)
Sarı kart: Kartal Yılmaz (Kayserispor) - ANTALYA
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