Alanyaspor, Kayserispor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Alanyaspor, Kayserispor'u İlk Yarıda Geçti

Alanyaspor, Kayserispor\'u İlk Yarıda Geçti

Alanyaspor, Kayserispor'u 34. haftada 1-0 önde kapattı. Gol, Attamah'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

03.05.2025 17:11
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakika Kayserisporlu oyuncu Carole, kalecisine dönmek isterken top kısa düştü. Araya giren Janvier kaleci Bilal ile karşı karşıya kalırken, Bilal gole izin vermedi.

30. dakikada sağ kanattan Cordova'nın ceza sahası içine ortasına ters vuruş yapan Attamah topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Nicolas Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang, Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Yusuf Can Kandemir, Makouta

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Julian Jeanvier, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Yılmaz, Cardoso, Talha Sarıarslan

Yedekler: Onurcan Piri, Bourabia, Mehmet Eray Özbek, Uzodimma, Mane, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Gol: Attamah (dk. 30 k.k) (Alanyaspor)

Sarı kart: Kartal Yılmaz (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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