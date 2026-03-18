Alanyaspor Kocaelispor'u İlk Yarıda Geçiyor - Son Dakika
Alanyaspor Kocaelispor'u İlk Yarıda Geçiyor

18.03.2026 17:27
Alanyaspor, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller Hadergjonaj ve Hwang'dan.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da Hagi'nin ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın gelişine çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Hadergjonaj savunma arkasına pas gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hwang'ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Mounie

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Samet Yalçın, Nonge, Agyei, Linetty, Churlinov, Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Sissoho, Samet Yalçın, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Arda Özyar

Teknik Direktör: Volkan Kazak

Goller: Hadergjonaj (dk. 26), Hwang (dk. 31) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Linetty, Keita (Kocaelispor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor Kocaelispor'u İlk Yarıda Geçiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanyaspor Kocaelispor'u İlk Yarıda Geçiyor - Son Dakika
Advertisement
