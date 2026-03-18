Alanyaspor Kocaelispor'u İlk Yarıda Geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da Hagi'nin ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın gelişine çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Hadergjonaj savunma arkasına pas gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hwang'ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Mounie
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İbrahim Kaya, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Samet Yalçın, Nonge, Agyei, Linetty, Churlinov, Serdar Dursun
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Sissoho, Samet Yalçın, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Arda Özyar
Teknik Direktör: Volkan Kazak
Goller: Hadergjonaj (dk. 26), Hwang (dk. 31) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Linetty, Keita (Kocaelispor) - ANTALYA
