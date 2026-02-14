Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 Yendi

14.02.2026 19:21
Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Goller Ruan ve Hadergjonaj'dan.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka

Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaka Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla arka direkte buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Guilherme'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Olaigbe'nin gelişine sert şutunda, savunmada Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ruan'ın ceza sahası içerisinde Jin-Ho tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

83. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Muleka'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Bardhi'nin sert şutunda top filelere gitti: 2-1

90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

