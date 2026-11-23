Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Uğur Uçar'la başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı, dar alanda bire bir ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top çalışmasıyla süren idman, dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan oyuncular da antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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