Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top çalışmasıyla süren idman, dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan oyuncular da antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.