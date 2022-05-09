Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor

09.05.2022 19:07
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor, deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçının ardından Kayseri'ye giderek kupa maçı hazırlıklarına başladı. Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde başlayan Alanyaspor, bugün yaptığı idmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenmanda koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışması yapıldı. - ANTALYA

Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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