Alanyaspor, Paulo Victor'u Transfer Etti

Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar ekibi Al-Rayyan'da forma giyen 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Antalya ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci ile Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi. - ANTALYA