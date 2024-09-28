Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 yendi

Stat: GAİN Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil İbrahim Pehlivan), Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe
Gol: Dk. 33 Janvier (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Taha Şahin, Dk. 90+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+ 5 Ghezzal) (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti ama savunmadan seken top kaleci Grbic'te kaldı.
74.? ?dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde auta çıktı.
Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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