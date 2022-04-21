Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

21.04.2022 17:00
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

İdmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla maç oynadı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement