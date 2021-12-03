Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, Sivasspor maçı öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki son antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Antrenman sonrası kampa giren Alanyasporlu futbolcular maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
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