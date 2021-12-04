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Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık"

04.12.2021 16:10

- Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Baştan sona iyi oynadık, güzel bir galibiyet aldık" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başta sona iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

- Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Baştan sona iyi oynadık, güzel bir galibiyet aldık"

ANTALYA - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başta sona iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Çalımbay, geçen hafta 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması için Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu kaydetti.

Karşılaşmada baştan sona iyi oynadıklarını dile getiren Çalımbay, "İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel bir galibiyet aldık. Takım iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyum. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor


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