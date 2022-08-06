Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı. Yeşil-turunculu ekip bu akşam hava yoluyla İstanbul 'a hareket edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alanyaspor, sezonun ilk maçına hazır - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.