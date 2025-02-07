Alanyaspor, Tonny Vilhena\'yı Kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Panathinaikos'un 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Vilhena ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emilio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.