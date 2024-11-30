Alanyaspor, Trabzon'u 2-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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Alanyaspor, Trabzon'u 2-1 Yenerek Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

30.11.2024 21:47
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Stat: GAİN Park

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Dk. 62 Hwang), Janvier (Dk. 72 Balkovec), Augusto, Cordova (Dk. 86 Fatih Aksoy)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 65 Eren Elmalı), Mendy (Dk. 85 Poyraz Efe Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 62 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Visca), Cham, Draguş (Dk. 62 Enis Destan), Banza

Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı), Dk. 50 Augusto (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 82 Richard) (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy, Dk. 87 Lundstram, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

50. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu. 2-1.

52. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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