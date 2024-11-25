Alanyaspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor ile 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da GainPark Stadı'nda karşılaşacak.