Alanyaspor'un kamp programı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, iki gün önce başladığı yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek.

Alanyaspor, Kurban Bayramı izninin ardından 12-25 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de çalışmalarına devam edecek. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta üç hazırlık maçı oynayacak. 15 Temmuz'da Gençlerbirliği, 20 Temmuz'da Kayserispor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, kamp çalışmalarını 24 Temmuz'da MKE Ankaragücü ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Alanyaspor, izin kullandıktan sonra lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren tesislerinde devam edecek.

Öte yandan, Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcularının gruplar halinde sağlık kontrolleri tamamlandı.

Sağlık ekibinin gözetiminde iki gün süren kontrollerde, teknik ekip ile oyuncuların kan testleri, kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayeneleri, kulübün sağlık sponsoru Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapıldı.