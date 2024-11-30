Stat: GAİN Park
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Banza
Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Özdemir, Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cham orta sahada baskıyla kazandığı topu, sol kanattaki Draguş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
31. dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Cihan Çanak'ın Makouta'yı düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitliği getirdi: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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