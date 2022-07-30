Alanyaspor antrenman maçı yaptı - Son Dakika
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Alanyaspor antrenman maçı yaptı

30.07.2022 22:31
Alanyaspor antrenman maçı yaptı

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Alanyaspor, Erciyes kampının ardından Alanya'da devam ediyor. Yeşil-turunculu ekip yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda antrenman maçı yaparak akşam idmanını sonlandırdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Erciyes, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor antrenman maçı yaptı - Son Dakika

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