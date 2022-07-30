Alanyaspor antrenman maçı yaptı

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Alanyaspor, Erciyes kampının ardından Alanya'da devam ediyor. Yeşil-turunculu ekip yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda antrenman maçı yaparak akşam idmanını sonlandırdı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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