Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel pas ve oyun kurma çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü - Son Dakika

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