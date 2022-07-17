Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü - Son Dakika
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

17.07.2022 20:53
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam idmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel pas ve oyun kurma çalışmaları yaptı.

Akdeniz ekibi yarın sabah yapacağı idman ve saat 17.00'de Amedspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

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Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü - Son Dakika
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