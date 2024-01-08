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Alaplı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta gol kralı oldu - Son Dakika
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Alaplı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta gol kralı oldu

Alaplı Belediyespor, TFF Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele ederken attığı 35 golle en golcü takım unvanını elde etti. İlk yarıyı 24 puanla 5. sırada tamamlayan Alaplı Belediyespor, başarılı performansını devam ettirmek istiyor.

Alaplı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 6.Grup\'ta gol kralı oldu
08.01.2024 - 20:26,
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TFF Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'da şampiyonluk mücadelesi veren Alaplı Belediye spor grup içinde 35 golle en golcü takım unvanına sahip.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyespor ekip ilk kez yer aldığı TFF Bölgesel Amatör Ligde ilk yarıdaki 13 maçlık seriyi 7 Galibiyet, 3 Beraberlik ve 3 Mağlubiyetle tamamlamıştı. Rakip filelere 35 gol atan Alaplı Temsilcisi 6.Grup ilk yarının son maçı olan 13. hafta maçında kendi saha ve seyirci önünde Eskişehir Demirspor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek en golcü takımı ile ilk yarıyı 24 puanla kapattı.

Alaplı Belediyespor Kulüp Başkanı Nuri Tekin yakaladıkları bu başarılı tablonun gurur verici olduğuna vurgu yaparken, " Hem kulübümüz hem de Alaplı İlçemiz adına yaşadığımız bu güzel görüntünün devam etmesi en büyük dileğimiz. Bu kapsamda tribünlerden destek veren herkese teşekkür ediyorum, bize müthiş bir moral-motivasyon katmaktalar " diye konuştu. TFF Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'da şampiyonluk mücadelesi veren Alaplı Belediyespor, sezonun ilk yarısını 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken, attığı 35 gole karşılık kalesinde ise 16 gol gördü. ve ilk yarıyı 24 puanla 5.sırada kapattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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