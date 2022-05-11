Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika
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Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde

11.05.2022 11:23
Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altındağ'ı transfer etti.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altındağ'ı transfer etti.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü dış transfere devam ediyor. Daha önce 10 oyuncu ile anlaşan turuncu-mavililer 11. dış transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce PTT, Keçiören Belediye ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altındağ yeni sezonda Çukurova Belediyesi SK formasını giyecek. - ADANA

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Çukurova, Altındağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika


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