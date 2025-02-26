Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü\'nü Aldı

Spor

Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un eskrimcisi Alara Atmaca, Avrupa Eskrim Konfederasyonu'nun (EFC) özel ödülü ile onurlandırıldı.

Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Kadın Flöre'de Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazan Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Alara Atmaca, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) klasmanında tüm sezonu 1. sırada tamamlayan Alara Atmaca, EFC Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ve Türk eskriminin gururu olan Atmaca, istikrarlı ve üstün performansıyla Avrupa'nın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlarken, ödülünü Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş'ın elinden aldı. - BALIKESİR