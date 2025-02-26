Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un eskrimcisi Alara Atmaca, Avrupa Eskrim Konfederasyonu'nun (EFC) özel ödülü ile onurlandırıldı.
Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Kadın Flöre'de Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazan Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Alara Atmaca, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) klasmanında tüm sezonu 1. sırada tamamlayan Alara Atmaca, EFC Özel Ödülü ile onurlandırıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ve Türk eskriminin gururu olan Atmaca, istikrarlı ve üstün performansıyla Avrupa'nın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlarken, ödülünü Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş'ın elinden aldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü'nü Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?