Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü'nü Aldı - Son Dakika
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Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü'nü Aldı

Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü\'nü Aldı

Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un eskrimcisi Alara Atmaca, Yıldız Kadın Flöre kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Ayrıca, Avrupa Eskrim Konfederasyonu tarafından EFC Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

26.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:01
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Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un eskrimcisi Alara Atmaca, Avrupa Eskrim Konfederasyonu'nun (EFC) özel ödülü ile onurlandırıldı.

Antalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Kadın Flöre'de Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazan Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Alara Atmaca, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) klasmanında tüm sezonu 1. sırada tamamlayan Alara Atmaca, EFC Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ve Türk eskriminin gururu olan Atmaca, istikrarlı ve üstün performansıyla Avrupa'nın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlarken, ödülünü Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş'ın elinden aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Antalya, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alara Atmaca, Avrupa Şampiyonu Oldu ve EFC Özel Ödülü'nü Aldı - Son Dakika

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