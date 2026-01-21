Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir - Son Dakika
21.01.2026 08:51
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, 39 gün sonra sahalara dönerek Atletico Madrid karşısında forma giyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında attığı 6 golle dikkat çeken Osimhen, toplamda 12 gole ulaştı. Atletico Madrid'e gol atması halinde Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

Galatasaray'da 39 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Atletico Madrid karşısında kulüp tarihine geçecek bir rekor için forma giyecek.

OSIMHEN 39 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur şansını son haftaya bırakmak istemezken, Victor Osimhen takıma geri döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkarken Osimhen rekor hedefiyle sahada olacak.

AVRUPA'DA TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında attığı 6 golle dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Nonda ve Mario Baros'u yakaladı. Atletico Madrid'e gol atması halinde Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI SONRASI DÖNDÜ

Osimhen, son olarak 13 Aralık 2025'te ligde oynanan Antalyaspor maçında forma giydi. Ardından Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla mücadele eden 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray'da 6 resmi maçta görev yapamadı. Nijerya'nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün sonra takıma katıldı.

ICARDI YEDEK BEKLEYECEK

Osimhen'in dönüşüyle birlikte Mauro Icardi kulübeye çekildi. Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını hedefleyen Icardi, 71 golle Gheorghe Hagi'nin yalnızca 1 gol gerisinde bulunuyor. Arjantinli yıldız, rekoru egale etmek için 1, kırmak için ise 2 gol hedefiyle şans bekleyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Elgin Mustafa Elgin:
    bir utançtir galatasaray 2 5 Yanıtla
  • kaya1985 kaya1985:
    Gs liyim , Koca takımın yürümesi tek kişiye kaldıysa yazık bence 3 0 Yanıtla
