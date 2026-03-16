Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çeyrek finale yükselecek son 8 takım bu hafta belli olacak.
Galatasaray, son 16 turunda İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG, Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:
Yarın
18 Mart Çarşamba
