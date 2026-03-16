Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

16.03.2026 16:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak. Çeyrek finale yükselecek son 8 takım bu hafta belirlenecek. Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çeyrek finale yükselecek son 8 takım bu hafta belli olacak.

GALATASARAY LIVERPOOL DEPLASMANINDA

Galatasaray, son 16 turunda İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG, Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

Yarın

  • 20.45 Sporting – Bodo/Glimt (0-3)
  • 23.00 Chelsea – PSG (2-5)
  • 23.00 Manchester City – Real Madrid (0-3)
  • 23.00 Arsenal – Bayer Leverkusen (1-1)

18 Mart Çarşamba

  • 20.45 Barcelona – Newcastle United (1-1)
  • 23.00 Liverpool – Galatasaray (0-1)
  • 23.00 Bayern Münih – Atalanta (6-1)
  • 23.00 Tottenham – Atletico Madrid (2-5)

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
