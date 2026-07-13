Alaşehirli karateciler Ege\'yi fethetti

İzmir'de düzenlenen Anadolu Karate Ligi Ege Etabı'nda mücadele eden Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, 11 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak takım sıralamasında üçüncü oldu. Başarılı sporcular, Alaşehir'e bir kupa daha kazandırdı.

İzmir'de düzenlenen Anadolu Karate Ligi Ege Etabı'nda mücadele eden Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, elde ettiği 27 madalya ile takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

İzmir'de 11 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen organizasyonda Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin yönetiminde tatamiye çıkan Alaşehir Belediyesporlu sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Turnuvada 11 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan takım, toplam 27 madalya ile Ege Etabı'nı başarıyla tamamladı.

Elde edilen derecelerle takım sıralamasında üçüncü olan Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, kürsüye çıkarak üçüncülük kupasını Alaşehir'e kazandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin ile turnuvada mücadele eden tüm sporcular tebrik edildi.

Açıklamada, Alaşehirli karatecilerin ulusal organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla ilçenin adını duyurmaya devam ettiği vurgulanarak, sporculara gelecek organizasyonlarda da başarı dileğinde bulunuldu. - MANİSA