Alaşehirli Avukatlar Voleybol Turnuvasında Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Alaşehirli Avukatlar Voleybol Turnuvasında Şampiyon

Alaşehirli Avukatlar Voleybol Turnuvasında Şampiyon

Manisa Barosu'nun düzenlediği turnuvada, Alaşehirli avukatlar üst üste 2. şampiyonluklarını kazandı.

22.02.2025 13:03
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Manisa Barosu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Turnuvasında Alaşehirli avukatlar üst üste 2. şampiyonluklarını kazandı.

Manisa Barosu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Turnuvası çekişmeli mücadelelerle tamamlandı. 4 Grupta 3'er takım olarak mücadele eden 12 takım arasından, Alaşehirli avukatların takımı Kulüp Philedelphia, 5 maçı da 3-0'lık net skorlarla kazanarak şampiyon oldu. Kulüp Philedelphia takımının oyuncuları Avukat Barış Keten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü, Avukat Ömer Göllü de turnuvanın en centilmen oyuncusu ödülünü aldı.

Geçen yılın da şampiyonu olan Alaşehirli Avukatlar şampiyonluk kupasını Manisa Barosu Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay'ın elinden aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alaşehirli Avukatlar Voleybol Turnuvasında Şampiyon - Son Dakika

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