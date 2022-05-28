Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın

Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro tarafından ihanete uğradığı öne sürülmüş ve bu haber başta Portekiz olmak üzere Türkiye'de de büyük ses getirmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberlere isyan etti.

"İMAJI LEKELENİYOR"

Joao Felix sosyal medya hesabından kendisi ve sevgilisiyle ilgili Türkçe bir haberi alıntılayarak, "Magui Corceiro'nun imajı lekeleniyor. Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın." ifadelerini kullandı. Türk futbolseverlerin dikkatini çeken paylaşıma, binlerce beğeni geldi.