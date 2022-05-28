Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın - Son Dakika
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Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın

28.05.2022 18:04

Atletico Madrid'in ünlü futbolcusu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro tarafından aldatıldığı iddiası, Türk basınında gündem olmuştu. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili çıkan Türkçe haberi alıntılayarak, "Magui Corceiro'nun imajı lekeleniyor. Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın." açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro tarafından ihanete uğradığı öne sürülmüş ve bu haber başta Portekiz olmak üzere Türkiye'de de büyük ses getirmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberlere isyan etti.

"İMAJI LEKELENİYOR"

Joao Felix sosyal medya hesabından kendisi ve sevgilisiyle ilgili Türkçe bir haberi alıntılayarak, "Magui Corceiro'nun imajı lekeleniyor. Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın." ifadelerini kullandı. Türk futbolseverlerin dikkatini çeken paylaşıma, binlerce beğeni geldi.

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NE OLMUŞTU?

La Liga ekibi Atletico Madrid'in 22 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in 2019 yılından bu yana ilişki yaşadığı model kız arkadaşı Magui Corceiro'nun kendisini Sporting oyuncusu Pedro Porro ile aldattığı iddia edilmişti. Porro'nun maç sonrası kendisinden formasını isteyen çocukları umursamayarak formasını Corceiro'ya verip, birbirlerine samimi bir şekilde sarıldıkları video kısa süre içinde sosyal medyada viral olmuştu. Kulüp içinden bazı görgü tanıkları Pedro ve Magui'nin o esnada öpüştüklerini belirtirken Corceiro, "Biri ile öpüşecek olursam bunu herkesin gözü önünde değil özel bir yerde yaparım." diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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