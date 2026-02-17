Alen Omic Slovenya Milli Takımı\'nda

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in Sloven pivotu Alen Omic ülkesinin milli takım kafilesine davet edildi. FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri için Slovenya Milli Takımı açıklanırken Omic de 15 kişilik aday kadroda yer aldı. Omic'in formasını giyeceği Slovenya elemelerde Çekya ile 27 Şubat ve 1 Mart'ta karşılaşacak.