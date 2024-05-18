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Alex de Souza, Antalyaspor'da

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Antalyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Teknik Direktörü Alex de Souza ile anlaşma sağladığını duyurdu. Alex, 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' dedi. Antalyaspor formasını giyen Alex, 20 sene sonra Antalyaspor'un teknik direktörü olarak geri döndüğünü açıkladı.

18.05.2024 19:42
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- Alex de Souza, Antalyaspor'da

Alex de Souza: "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum"

ANTALYA - Antalyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Teknik Direktörü Alex de Souza ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Alex, "Hazır mısın Antalya. Ben geliyorum. Seversin" dedi.

Antalyaspor, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Brezilyalı Alex de Souza ile anlaştığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, sosyal medya hesabından, 'Antalyaspor'umuza hoş geldin Alex de Souza!' başlığıyla bir video yayınladı. Antalyaspor formasını giyen Alex, şunları söyledi:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif, hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya. Ben geliyorum."

Alex de Souza, Antalyaspor\'da
Kaynak: İHA

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