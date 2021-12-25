Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu

Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden Alex de Souza, Sao Paulo'da kalacağını açıkladı. Globo'ya konuşan Brezilyalı hoca, gelişimini tamamlamadığını ve acele etmediğini belirterek, dolaylı yoldan Fenerbahçe iddialarını yalanladı.
Hedefleri hakkında konuşan Alex, "Genç takım ile çalışmaktan mutluyum. Pro lisansımı almak için son kursum kaldı. 2022'nin sonunda durumumu konuşacağız. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Acelem yok. Hiçbir şeye kısa yoldan ilerlemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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