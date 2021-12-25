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Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu

25.12.2021 13:34

Sao Paulo 20 yaş altı takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Sarı-Lacivertlilere hoca olarak döneceği söylentilerini sonlandırdı. Alex, Sao Paulo'da kalacağını yineledi.

Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden Alex de Souza, Sao Paulo'da kalacağını açıkladı. Globo'ya konuşan Brezilyalı hoca, gelişimini tamamlamadığını ve acele etmediğini belirterek, dolaylı yoldan Fenerbahçe iddialarını yalanladı.

Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Suskunluğunu bozdu

"ACELEM YOK"

Hedefleri hakkında konuşan Alex, "Genç takım ile çalışmaktan mutluyum. Pro lisansımı almak için son kursum kaldı. 2022'nin sonunda durumumu konuşacağız. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Acelem yok. Hiçbir şeye kısa yoldan ilerlemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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