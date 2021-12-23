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Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor - Son Dakika

Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor

23.12.2021 16:40
Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, şu anda Sao Paulo B takımını çalıştıran efsanevi futbolcusu Alex de Souza'yı listenin ilk sırasına aldığı haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Genç hocayla görüşmelerin başladığı ve Alex'ten gelecek cevabın beklendiği öğrenildi.

Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başladı. Sarı-lacivertliler için gündeme gelen bir isim ise tüm taraftarları heyecana boğdu.

ALEX'İN YANITI BEKLENİYOR

Akşam'ın haberine göre, yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.

DAUM DA ADAYLAR ARASINDA

Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

BILIC, İSMAİL KARTAL VE ZICO DA GÜNDEMDE

Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic. Hırvat hocanın, Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.

Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Sao Paulo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor - Son Dakika Spor


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